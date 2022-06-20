Зеленский решил интегрировать Украину с железными дорогами Европы

По его замыслу, страна станет центром трансъевропейского коридора

Украина готова интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите "Триморья".

"Мы готовы интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть. В частности, через железнодорожную линию "Варшава - Киев" и выход к железнодорожному коридору "Rail Baltica", - сообщил украинский президент участникам форума. По словам Зеленского, Украина может стать логистическим центром трансъевропейского коридора, передает РИА Новости.

Саммит Инициативы Трех морей ("Триморья"), открылся 20 июня в Риге. Участники обсуждают сотрудничество с Украиной - в частности, варианты помощи Киеву с вывозом зерна из страны.

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