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Путин поручил упростить процедуру ввоза в Россию медицинских изделий

18:09
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля

Дети с тяжёлыми и орфанными заболеваниями смогут продолжить получать лекарства за счёт средств фонда "Круг добра" в течение года после достижения 18 лет. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Они даны по итогам совещаний главы государства по вопросам социальной поддержки детей. Правительство также должно рассмотреть вопрос упрощения  процедуры ввоза в Россию лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом.

Кроме того, Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке - до 6 процентов - на семьи, где ребенок родится до конца будущего года. Президент также распорядился рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам.

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