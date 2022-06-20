Наемник из США предостерег "солдат удачи" от поездок на Украину

Авантюристы, скорее всего, погибнут

Искателям приключений не стоит ехать в поисках славы на Украину. Здесь они, в лучшем случае, будут ранены, а скорее всего погибнут, предупреждает "солдат удачи" пожелавший остаться анонимным наемник из США. В интервью американскому телеканалу CBS он признал, что, решив отправиться в Донбасс, недооценил силу российской армии.

"Тот, кто приезжает сюда ради эгоистического поиска славы или хочет приехать... только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, таким людям не стоит и пытаться... Люди должны понимать, насколько тяжелой ситуация может быть", - заявил наемник. По его словам, здесь воюют не с "Талибаном" (признанное террористическим афганское движение – прим. ред.) и не с иракской армией. Вооруженные силы России имеют подавляющее преимущество в огневой мощи и превосходство в воздухе.

Британские СМИ ранее сообщали, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, попавшими в плен на Украине. В Москве эту информацию официально не подтверждали. Наемник в интервью телеканалу заявил, что он, Хюйн и Дрюке осознавали риски перед поездкой на Украину.

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