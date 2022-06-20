Названо число эвакуированных с атакованных буровых платформ

На месте осталась только охрана

Эвакуация персонала с атакованных украинскими войсками буровых платформ "Черноморнефтегаза" завершена. Вывезено более 90 человек, на месте осталась только охрана. Есть пропавшие без вести, идут поиски, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться", - написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма добавил, что правительство республики в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших.

Удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море, ВСУ нанесли утром 20 июня. По данным Аксенова, всего на вышках во время атаки находились 109 человек.

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