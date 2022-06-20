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Названо число эвакуированных с атакованных буровых платформ

18:51
  • понедельник
  • 20 июня 2022

На месте осталась только охрана

Эвакуация персонала с атакованных украинскими войсками буровых платформ "Черноморнефтегаза" завершена. Вывезено более 90 человек, на месте осталась только охрана. Есть пропавшие без вести, идут поиски, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

"На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться", - написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма добавил, что правительство республики в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших.

Удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море, ВСУ нанесли утром 20 июня. По данным Аксенова, всего на вышках во время атаки находились 109 человек.

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