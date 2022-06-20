Взрывы не прекращаются ни на минуту: репортаж из Донецка

ВСУ ведёт обстрелы не только артиллерией

С самого утра под непрерывным огнём националистов находится Донецк. За несколько часов в разных частях города взорвались более полусотни снарядов. Бьют боевики из орудий натовского колибра, а также из "Градов". В результате серии массированных атак пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Также разрушены жилые дома, практически уничтожена городская больница, несколько тысяч людей остались без света. Российские военные тем временем продолжают ликвидировать инфраструктуру ВСУ.

Весь день в Донецке под огнём украинской артиллерии Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы города. Из-за обстрелов ограничивают движение транспорта. Люди стараются не выходить лишний раз на улицу.

Это, предположительно, был единичный залп из американской системы залпового огня "Хаймарс". У дома на улице Винника воронка глубиной около двух метров, перебиты газовые трубы. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Пятигорская улица. Была обстреляна буквально полчаса назад.

Передвигаться можно только короткими перебежками под укрытием зданий, чтобы не оказаться в зоне поражения осколками. Снаряды ложатся совсем рядом. Военных объектов здесь нет. Исключительно жилой сектор. Многоквартирные дома. Местные жители боятся отходить далеко от подъездов.

Украинская артиллерия работает постоянно. Взрывы слышны практически каждую минуту. Накрывают огнём целый жилой квартал.

Судя по всему, ВСУ ведёт обстрелы не только артиллерией, потому что жители Донецка сообщаются о работе систем противовоздушной обороны. В небе видны следы от запуска противоракет. Над городом на сверхнизких высотах проходят российские штурмовики Су-25 - наносят удары уже по украинским позициям.

Подробнее – в репортаже Дениса Большакова

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