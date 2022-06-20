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Депутат Рады: Зеленский попал под обстрел в Лисичанске

19:16
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Подтверждений из других источников пока нет

Владимир Зеленский попал под обстрел. Как утверждает депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" это случилось с президентом Украины во время недавней поездки в Лисичанск.

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"Владимир Зеленский в Лисичанске. Не так давно. Собственное фото. Он попал потом под обстрел. Тайно приехал поддержать и увидеть все своими глазами, разобраться", - написала в соцсети Марьяна Безуглая.

В качестве подтверждения депутат публикует фотографию общения Зеленского с украинскими военными. Однако где именно сделан этот снимок, определить невозможно, передает ТАСС.

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