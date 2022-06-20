Украинская группировка под Лисичанском попала в окружение

Союзные силы развивают успех

Группировка украинских боевиков попала в оперативное окружение в Горском и Золотом. Об очередном успехе союзных сил ВС России и Луганской народной республики сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе Камышевахи (мы уже прошли через этот населенный пункт) и на попаснянском направлении развиваем успех — в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск, что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении", — заявил Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось об освобождении поселка Тошковка под Лисичанском, что позволяет союзным силам развивать дальнейшее наступление на город. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска и промзоны Северодонецка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"