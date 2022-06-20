В столице стартовала Московская неделя моды

Главной площадкой станет "Зарядье"

В понедельник стартовала Московская неделя моды. Фэшн-событие такого уровня в столице проходит впервые. Свои коллекции представят более 120 российских дизайнеров - можно будет увидеть как известные бренды одежды, так и дебютантов.

Основной площадкой станет "Зарядье", там пройдет около 70 показов. Дефиле также можно будет увидеть на Тверской площади и у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.

А еще запланированы встречи, мастер-классы по дизайну одежды и лекции об истории моды. Их подготовили московские музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры. А вот Музей моды в Гостином дворе превратится в огромный шоурум. Там организуют оптовую площадку для закупки модных коллекций.

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