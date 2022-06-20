ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека погибли в результате крушения вертолета в Англии

20:08
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Машина упала в поле

Полиция Северного Йоркшира в Великобритании сообщила о крушении вертолета. В результате аварии на севере Англии погибли два человека.

Российские военные сбили украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область
Обнаружен второй погибший член экипажа упавшего в Саратове вертолета

"В результате крушения, к сожалению, погибли два человека. Их семьи поддерживают специально обученные офицеры. По предварительным данным, на борту вертолета больше никого не было", - говорится в заявлении.

Следователи выясняют причины крушения. По данным полиции, авария произошла в районе Крейвен, вертолет упал в поле, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крушение вертолета
Крушение вертолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.