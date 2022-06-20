Два человека погибли в результате крушения вертолета в Англии

Машина упала в поле

Полиция Северного Йоркшира в Великобритании сообщила о крушении вертолета. В результате аварии на севере Англии погибли два человека.

"В результате крушения, к сожалению, погибли два человека. Их семьи поддерживают специально обученные офицеры. По предварительным данным, на борту вертолета больше никого не было", - говорится в заявлении.

Следователи выясняют причины крушения. По данным полиции, авария произошла в районе Крейвен, вертолет упал в поле, передает РИА Новости.

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