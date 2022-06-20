Попавшие под запрет на транзит в Калининград грузы перевезут паромами

"Несанкционные" товары отправят железной дорогой

Паромы перевезут в Калининград грузы, на которые распространяется запрет транзита, введенный Литвой. Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на паромную линию готово выйти пятое судно. Оно будет отправляться из порта Бронка под Санкт-Петербургом в Балтийск и Калининградский морской порт. А чтобы не перегружать паромы, те товары, на которые не распространяются санкции ЕС, отправят, как и раньше, по железной дороге.

"Часть товаров, которые не попали в санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы", - сказал Алиханов в видеообращении, размещенном в Telegram.

Губернатор также сообщил, что МИД России уже работает над тем, чтобы ограничения были сняты. Москва заявила Вильнюсу, что его действия ведут к блокаде российского региона и представляют угрозу национальной безопасности России. Российская сторона оставляет за собой право на жесткие ответные шаги.

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