Песков: наемники из США должны ответить за свои преступления

"Солдаты удачи" не являются военнопленными

Двое американских наемников, задержанных на Украине, должны ответить за свои преступления. Они обстреливали российских военнослужащих и угрожали их жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они - "солдаты удачи", они были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины, они обстреливали наших военнослужащих, угрожали их жизни. Они должны понести ответственность за свои преступления. Эти преступления необходимо расследовать", - сказал представитель Кремля в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Как сообщали ранее СМИ, двое бывших военнослужащих армии США попали в плен к российским военным во время боя под Харьковом. Это 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Песков подчеркнул, что американцы не состояли на службе в ВСУ, они не военнопленные и действие Женевской конвенции на них не распространяется, передает ТАСС.

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