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В Кремле отказались считать американку Грайнер заложницей

21:46
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Баскетболистка нарушила российские законы

Бриттни Грайнер совершила преступление. Она проходит фигурантом по уголовному делу, а не взята в заложники, объяснил американскому журналисту пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.

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"Почему мы должны называть ее заложником? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу MSNBC.

Песков подчеркнул, что баскетболистку преследуют по российским законам. Причем такие строгие законы в отношении провоза наркотиков не только в России, но и во многих других странах.

Грайнер, прибывшую рейсом из Нью-Йорка, задержали в аэропорту "Шереметьево" в феврале. При досмотре в ручной клади американки обнаружили "вейпы", наполненные гашишным маслом. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, передает РИА Новости.

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