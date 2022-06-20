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Захарова обвинила Запад в провоцировании продовольственного кризиса

22:10
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Зерна достаточно, цены растут не из-за действий России

Продовольственный кризис провоцирует Запад. При этом западные страны обвиняют в нем Россию и ее действия на Украине, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Винить в этом нужно западные режимы, выступающие в роли провокаторов и разорителей", - написала Захарова в Telegram.

По словам дипломата, оценивая реальность потенциального голода, эксперты все больше склоняются к пессимистическому сценарию - они полагают, что многие народы пострадают и обеднеют. При этом, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, зерна в этом году будет больше, чем в предыдущем.

Цена на зерно действительно растет – но не из-за действий России на Украине, в чем пытается обвинить Москву Запад. Причин такого роста много, однако главные, по словам Захаровой – систематические ошибки Запада при прогнозировании своей агрополитики, а также нелегитимные рестрикции, нарушающие функционирование привычных товарно-денежных цепочек.

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