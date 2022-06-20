Минобороны: ВСУ развернули под Харьковом артбатарею для провокации

Украинские силовики намерены обстреливать жилые кварталы

Украинские военные развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для провокационных обстрелов жилых кварталов Харькова. Об этом в понедельник сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По указанию Киева, планируется задействовать зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видео о якобы "убийствах мирных жителей города русскими", которые будут широко распространены западными СМИ.

"По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", - приводит ТАСС слова Мизинцева.

Он также рассказал, что более 20 тысяч человек были эвакуированы за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию.

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