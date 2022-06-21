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Юрист Топорнин: полевевшего Макрона вернут в центризм

09:36
  • вторник
  • 21 июня 2022

Доцент МГИМО прокомментировал итоги выборов во Франции

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги парламентских выборов во Франции.

Как скажутся итоги парламентских выборов во Франции на дальнейшей политике президента Эммануэля Макрона? Что вызывает недовольство французских избирателей? На чью поддержку смогут опереться сторонники Макрона, испытывая давление в парламенте как слева, так и справа?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор АНО "Центр европейской информации", доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Сегодня у Макрона 245 мест, у его партии, а нужно 289. На кого он может опереться? На республиканцев, это центристская партия. У них сейчас порядка 60 мандатов. Если суммировать, получится абсолютное большинство. Я предполагаю, что будет пакетное большинство, пакетное соглашение. Премьер будет из партии Макрона, а пару-тройку портфелей дадут республиканцам. Те давно не были во власти. Им хочется себя показать. Они будут настаивать на своих позициях. По налогообложению у них интересные позиции есть. Макрон сейчас леветь начинает под натиском Меланшона. Республиканцы будут возвращать его в центризм", — сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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