Кризис обещает быть длительным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что отношения Москвы и Запада изменились навсегда.

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сказал кремлевский спикер.

Он также сообщил, что не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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