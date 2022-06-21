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Названы сроки референдума в Херсонской области

07:19
  • вторник
  • 21 июня 2022

Регион пойдет по пути Крцма

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России планируется на этот год.

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"Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Более конкретные сроки пока не определены.

"Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России", - добавил собеседник агентства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем российских сил.

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