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В США узнали об отказе Макрона и Шольца на требования Зеленского

07:39
  • вторник
  • 21 июня 2022

Запад устал от Украины

Как написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times, на Западе уже появились признаки "усталости от Украины".

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По словам аналитика, во время визита в Киев президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали Владимиру Зеленскому в важной просьбе.

"Эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия", - отмечено в материале.

МакМанус добавил, что в обозримом будущем Украина вряд ли станет членом Евросоюза, а ее принятие в кандидаты на вступление - всецело символический жест.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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