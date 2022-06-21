Европа из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции

Дания наращивает запасы угля, Германия готова запустить выведенные из строя угольные ТЭС

Срочная реанимация угольных станций, о зеленой энергетике пока забыть! Полупустые газовые хранилища вдруг напомнили европейским политикам о том, что Евросоюзу зимой нечем будет отапливать жилье, и дефицит электричества - перспектива более чем реальная. Вспомнили, что существует ещё и такой неэкологичный и грязный каменный уголь.

Дания наращивает запасы. Германия готова запустить выведенные из строя угольные ТЭС, Британия тоже рассматривает этот вариант. Министр экономики Германии, член партии "Зелёных", чуть ли не со слезами на глазах в воскресенье доложил о том, что угольные станции придётся запускать снова.

"Это горько, но попросту необходимо в сложившейся ситуации, чтобы мы могли снизить потребление газа", - заявил Роберт Хабек, министр экономики Германии.

Угледобывающая отрасль в США переживает ренессанс, докладывает Bloomberg. Если считать по всему миру, доля угля в выработке электроэнергии в полтора раза выше, чем доля нефти, и в три раза больше, чем у возобновляемых источников энергии.

Решила Европа отказаться он нашего угля, нефти, газа, утереть нос России санкциями. При этом покупают у нас топливо по рекордным ценам, распечатывают шахты и запускают угольные электростанции. Увеличивают вредные выбросы и загрязняют атмосферу. А людям обещают скорый приход зеленой энергетики? Где логика? Нет логики.

Так называемая "Зеленая сделка", принятая в Европе в 2019 году, подразумевала полный отказ от угля к 2040 году, закрыть все угольные ТЭС до 2025 года планировали Великобритания, Италия, Франция и Ирландия. На календаре 2022 год. Вы думаете, в Европе поняли, что немного просчитались, начав бойко отказываться от российского топлива. Да нет, конечно!

Немецкий министр Хабек, прямо вслед за Байденом, указывает: это у Путина стратегия такая, добиться роста цен и разобщить нас. Мы этого не допустим! Сейчас обсуждают седьмой пакет санкций против России, размышляя, что бы ещё такое запретить.

Еще в прошлом месяце генсек Союза промышленников Австрии предупредил ретивых европейских политиков.

"Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идёт рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь", - сказал Кристоф Ноймайер, генеральный секретарь Союза промышленников Австрии.

Если ещё один пакет санкций примут, топить придется уже дровами, но разобщить европейцев не удастся. Мерзнуть предстоящей зимой – так уж всем вместе. Пусть и по собственной глупости. И не признаваться в том, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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