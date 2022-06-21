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В Хабаровском крае испытали новые ракетные системы "Триумф"

07:54
  • вторник
  • 21 июня 2022

Были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели

В Хабаровском крае военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых ЗРС С-400 "Триумф", пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

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"После получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчетами были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели", - сказано в сообщении.

Уточняется также, что в обязательную программу учений вошли электронные пуски ракет. Самолет-разведчик условного противника был уничтожен.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. На вооружение была принята в апреле 2007 года.

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