Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной

Препарат доказал свою безопасность

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанный в учреждении препарат "Спутник V" является универсальной вакциной от коронавируса.

"В связи с бесконечным количеством генетических вариантов, которые имеют клинически значимые проявления, вакцина "Спутник V" выступает в данном случае, как универсальная вакцина против всех этих вариантов", - отметил специалист (цитата по РИА "Новости").

Как напомнил Гинцбург, препарат доказал свою безопасность и эффективность.

"Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от COVID-19. Одобрена для применения в России она была в августе 2020 года.

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