WP: еще один американский наемник погиб в боевых действиях на Украине

Предположительно, это уже второй подобный случай

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на некролог в американских СМИ, написанный родственниками Забельски.

Забельски называют ветераном Армии (Сухопутных войск) США, который погиб на Украине, подорвавшись на мине.

Отмечается, что это второй американский наемник, погибший на Украине: в апреле сообщалось о гибели Уилли Джозефа Кэнсела, который служил в частной военной компании.

Источник в Госдепартаменте США рассказал, что американские власти поддерживают связь с семьей Забельски и оказывают консульскую помощь. Раскрыть подробности в ведомстве отказались "из уважения к семье в это трудное время".

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что с начала российской военной спецоперации по защите республик Донбасса на Украины прибыли 6956 наемников и специалистов по оружию из 64 стран мира. По состоянию на 17 июня были уничтожены 1956 иностранных наемников, покинули Украину 1779 человек.

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