В России заявили о необходимости новой системы взаимоотношений с ЕС

Отношения нужно строить на основе равноправия

Возврата к прежним отношениям между Россией и Евросоюзом уже не будет. Об этом во вторник, 21 июня, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат подчеркнул, что взаимоотношения продолжают деградировать, и указал, что Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию в отношении России, а также "подумать о том, что будет дальше".

Поскольку "возврата к business as usual (ведению дел как раньше) не будет", необходима новая система взаимоотношений, которую еще предстоит создать, отметил Чижов. Такую систему можно будет создать только на основах равноправного сотрудничества.

Однако пока в Европе "считают Россию оппонентом, противником, о каком сотрудничестве может идти речь", отметил дипломат в интервью "Известиям".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношения России и западных стран, заявил, что "нашей характеристикой" должно быть партнерство, совпадение интересов на том или ином периоде развития, взаимное уважение к озабоченностям друг друга, понимание вопросов и проблем друг друга. Однако у Запада, объявившего России беспрецедентную экономическую войну, эти качества в дефиците.

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