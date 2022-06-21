В Китае назвали козыри России в борьбе с санкциями

Россия справляется с рестрикциями благодаря газу и зерну, отметили в Пекине

Энергетические ресурсы и продовольствие — это "самые крупные карты в рукаве" России, позволяющие ей бороться с западными санкциями. Такое мнение выразил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

По словам эксперта, Россия успешно справляется с антироссийскими ограничениями, о чем свидетельствуют общие показатели российской экономики.

Полин указал, что в период существенного подорожания газа в Европе Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30%, несмотря на рестрикции.

Китайский специалист напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в 2022 году Москва сможет экспортировать 50 млн тонн зерна. Это показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям, заявил Полин в беседе с порталом "Гуаньча".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин готов содействовать в урегулировании украинского кризиса и занимает независимую позицию в этом вопросе. По мнению Си Цзиньпина, каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"