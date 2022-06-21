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Суд отказался отпустить Митволя из-под ареста

08:19
  • вторник
  • 21 июня 2022

Бывшему замглаве Росприроднадзора вменяют хищение более 900 млн рублей

Красноярский краевой суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Красноярска об избрании меры пресечения в виде ареста экс-замглаве Росприроднадзора, председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю.
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Как рассказали во вторник, 21 июня, в пресс-службе краевого суда, защита ссылалась на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена. Кроме того, арестованный выразил готовность в добровольном порядке возместить ущерб.

Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко.

Обвинение указало, что ущерб был нанесен бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж Российской Федерации и он может скрыться, а также отметило тяжесть вменяемого ему преступления.

В результате в смягчении меры пресечения было отказано, сообщает РИА Новости.

Ранее центральный райсуд Красноярска до 24 июля 2022 года арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных связанной с ним организации на строительство красноярского метро.

10 июня депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Митволь заключил сделку со следствием и признал свою вину.

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