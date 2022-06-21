В Минобороны рассказали о героях спецоперации

Станислав Письмарев и Денис Бовкун проявили отвагу и мужество в боях с украинскими националистами

Российские солдаты и офицеры проявляют отвагу и мужество в боях с украинскими националистами. О новых героях, участвующих в спецоперации по защите населения Донбасса, рассказали в Минобороны.

Экипаж БМП под командованием Сержанта Дениса Бовкуна во время освобождения населенного пункта обнаружил в заброшенном здании группу националистов. В ходе завязавшейся перестрелки машина сержанта Бовкуна была подбита. Сам он получил контузию, но из боя не вышел – спас товарищей и уничтожил пятерых националистов.

Сержант Станислав Письмарёв, действуя в составе экипажа боевой машины, также обнаружил формирование боевиков на территории заброшенного предприятия. Сержант Письмарёв лично уничтожил 9 машин противника. Понеся существенные потери, неонацисты сложили оружие и сдались в плен.

Старший сержант Константин Руденко во время сопровождения колонны выявил группу националистов, готовивших диверсию. Несмотря на численное превосходство противника, старший сержант Руденко принял решение навязать противнику бой - в результате все 15 боевиков были уничтожены. При этом со стороны наших военных потерь не было.

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