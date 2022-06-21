Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов "Искандер"

Дальность действия - до 500 километров

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы одного из самых грозных видов вооружения - оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Дальность его действия - до 500 километров, а мощь позволяет уничтожать крупные объекты военной инфраструктуры. Обнаружить расчет практически невозможно, как и сбить его ракеты. Квазибаллистическая постоянно маневрирует, а крылатая летит очень низко, огибая рельеф. В боевое положение комплекс приводится всего за пару минут.

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