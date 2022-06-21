"Остановите НАТО": на улицы Брюсселя вышли тысячи протестантов

Люди выступают против роста цен

Более 70 тысяч манифестантов вышли в понедельник на улицы Брюсселя, выступая против роста цен и снижения покупательной способности. Кроме плакатов с экономическими лозунгами, демонстранты несли и антивоенные: "Деньги - на зарплаты, а не на войну!", "Остановите НАТО!" и другие.

По последним данным, опубликованным в конце апреля, военные поставки на Украину обошлись Бельгии в 76 миллионов евро. При этом в стране значительно выросли цены на газ, это привело к удорожанию электроэнергии. Также до рекордного уровня - выше двух евро за литр - поднялась стоимость бензина и дизельного топлива.

В Конфедерации профсоюзов Бельгии отмечают, что большое число семей в стране столкнулось с падением доходов и многие уже сейчас говорят, что не знают, как переживут предстоящую зиму. В аналогичной ситуации оказались жители и в других государствах и к ним, наконец, начало приходить понимание - все это результат ошибочных решений властей стран Запада.

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