Техас может выйти из состава США

Федеральное правительство ущемляет права штата

Сторонники Республиканской партии в Техасе призвали к проведению референдума в следующем году, пишет ТАСС.

"Мы призываем заксобрание Техаса принять в ходе следующей сессии принять закон с требованием референдума в 2023 году для народа Техаса, чтобы определить, должен ли штат Техас вновь заявить свой статус независимого государства", - говорится в документе, который был принят на съезде республиканцев Техаса.

Как уточняется в тексте, федеральное правительство ущемляет права Техаса "на местное самоуправление".

Кроме того, на съезде отвергли результаты последних президентских выборов в США.

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