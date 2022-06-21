Меган Маркл обиделась на Елизавету II из-за отношения к правнучке

Королева отказалась фотографироваться с дочерью Маркл

Надежды на примирение Королевской семьи и герцогов Сассекских не оправдались. И хотя Меган Маркл и принца Гарри все же пригласили на празднование платинового юбилея королевы, но все пошло не так, как задумывала бывшая актриса.

Как рассказали источники, близкие ко двору, Меган Маркл обиделась на королеву за то, что та отказалась фотографироваться с правнучкой Лилибет. Более того, 96-летняя Елизавета II уделила Маркл и Гарри всего 15 минут.

Герцогиня Сассекская сочла поведение королевы оскорбительным. Ведь у всех детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть совместные фотографии с прабабушкой.

"Меган снова враждебно настроена по отношению к монарху. Они надеялись укрепить связи, ведь они приедут в Великобританию еще нескоро. Поэтому возникает вопрос: появится ли у Лилибет возможность снова увидеться со своей прабабушкой?" — заявил источник, слова которого приводит издание OK Magazine.

Однако эксперт по королевской семье Нил Шон считает, что вряд ли королева хотела специально задеть жену своего внука. Елизавете II уже 96 и в последние годы она испытывает проблемы с передвижением, из-за которых даже не приняла участие в ряде мероприятий по случаю празднования платинового юбилея. Королеве просто физически тяжело проводить длительные встречи и церемонии, уверен Шон.

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