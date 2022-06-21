Глава правящей партии Польши ушел в отставку

Его отставку приняли премьер и президент

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил агентству РАР, что ушел в отставку.

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал он.

Качиньский с октября 2020 года занимает пост курирующего силовые структуры вице-премьера. В 2006-2007 годах был премьер-министром Польши.

Партией "Право и справедливость" Качиньский руководил с 2003 года, был переизбран прошлым летом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"