ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава правящей партии Польши ушел в отставку

09:12
  • вторник
  • 21 июня 2022

Его отставку приняли премьер и президент

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил агентству РАР, что ушел в отставку.

Польша воспользуется хворостом для борьбы с Россией
Польша потребовала отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сказал он.

Качиньский с октября 2020 года занимает пост курирующего силовые структуры вице-премьера. В 2006-2007 годах был премьер-министром Польши.

Партией "Право и справедливость" Качиньский руководил с 2003 года, был переизбран прошлым летом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.