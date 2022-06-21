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МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области

09:41
  • вторник
  • 21 июня 2022

Вильнюс допустил откровенно агрессивные действия, отметили в ведомстве

Власти Литвы, запретив железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область, перешли всякие границы. Такое заявление во вторник, 21 июня, сделало российское Министерство иностранных дел.
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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала действия Вильнюса откровенно агрессивными и подчеркнула: Литва должна понимать, что характеристика решений по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас уже не до разговоров.

В МИД России отметили, что Литва должна понимать серьезность последствий своего запрета на транзит грузов в Калининградскую область. Ограничивая возможность доставки товаров в регион, Вильнюс создает дополнительные сложности в вопросах продовольственной безопасности в мире, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Литвы о запрете транзита грузов через свою территорию для России, назвал его "нарушением всего и вся". Песков подчеркнул серьезность ситуации и необходимость глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения.

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