Володин предрек украинской верхушке быстрый крах без оружия НАТО

Для власти в Киеве сегодняшняя ситуация - очередное телевизионное шоу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ответил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который заявил, что если Запад перестанет поставлять Киеву оружие, то украинцы будут "воевать лопатами".

"Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Володин добавил, что как только НАТО прекратит поставки оружия, власть в Киеве "разбежится в течение суток".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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