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Володин предрек украинской верхушке быстрый крах без оружия НАТО

09:19
  • вторник
  • 21 июня 2022

Для власти в Киеве сегодняшняя ситуация - очередное телевизионное шоу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ответил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который заявил, что если Запад перестанет поставлять Киеву оружие, то украинцы будут "воевать лопатами".

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"Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Володин добавил, что как только НАТО прекратит поставки оружия, власть в Киеве "разбежится в течение суток".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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