Украина недооценивает сложность вопроса поставок оружия, заявил политик

Военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются. Такое заявление сделал в понедельник, 20 июня, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик отметил, что многое из сказанного на Украине относительно поставок оружия, "просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса".

Шольц также указал на то, что поставить современное оружие недостаточно — важно научить людей с ним обращаться. Если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, военные должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе оружие будет неэффективным. Кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

Комментируя заявления Киева, недовольного поставками оружия с Запада, Шольц заявил, что осознает необходимость терпеть критику. При этом он подчеркнул, что не позволит отговорить себя вести уравновешенный курс отговорить себя вести уравновешенный курс, сообщает Münchner Merkur.

Ранее американские СМИ сообщили, что на Западе уже появились признаки "усталости от Украины". Журналисты утверждают, что во время визита в Киев президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали Владимиру Зеленскому в важной просьбе, касающейся оперативных поставок нового оружия.

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