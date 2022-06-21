Глава ЕК придумала, как заместить поставки по "Северному потоку"

Европейцам пора утепляться

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как Европе заместить поставки "Северного потока".

"Если мы снизим температуру в батареях отопления на два градуса в среднем в Европе или температурный режим кондиционера, Европа заместила бы все поставки "Северного потока", - сказала она в интервью испанской газете elDiario.

По словам фон дер Ляйен, ЕС уже сократил российские поставки газа в первом квартале этого года на 30%.

Ранее ЕС принял шестой пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Ограничения включают в себя, в частности, отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов.

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