У США осталось всего четыре двигателя РД-181

Об этом сообщил Дмитрий Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares.

"У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал Рогозин.

Ранее Россия в качестве ответа на санкции прекратила поставку в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", адаптация Cygnus под новый носитель займет несколько лет.

"Или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - цитирует заявление пресс-службы РИА "Новости".

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