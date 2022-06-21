У США осталось всего четыре двигателя РД-181

Об этом сообщил Дмитрий Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares.
"У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал Рогозин.
Ранее Россия в качестве ответа на санкции прекратила поставку в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", адаптация Cygnus под новый носитель займет несколько лет.
"Или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - цитирует заявление пресс-службы РИА "Новости".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"