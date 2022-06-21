ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

Операция проводилась совместно с МВД и Росгвардией

Федеральная служба безопасности России совместно с Росгвардией и Министерством внутренних дел задержала подпольных оружейников в 38 регионах России, у них изъяли более 380 единиц оружия. Об этом рассказали во вторник, 21 июня, в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе операции была пресечена преступная деятельность 116 жителей 38 различных субъектах Российской Федерации, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Из незаконного оборота изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает ТАСС.

В апреле ФСБ ликвидировала 38 подпольных мастерских по производству оружия. При этом были найдены пулеметы, пистолеты и револьверы, более 200 винтовок и карабинов. В схронах обнаружилось свыше 50 кг взрывчатых веществ, ручные гранаты и артиллерийские боеприпасы, десятки тысяч патронов.

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