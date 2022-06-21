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Финляндия сможет вступить в НАТО не раньше сентября

10:40
  • вторник
  • 21 июня 2022

Об этом рассказал глава государства

Финляндия не сумела добиться прогресса на встрече с Турцией и вероятно, не сможет стать членом в НАТО до сентября. Такое заявление во вторник, 21 июня, сделал финский президент Саули Ниинистё.
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Во время пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой Ниинистё рассказал, что на встрече 20 июня с представителями Турции, выступающей против вступления Финляндии в Североатлантический альянс, добиться особого прогресса не удалось.

Тем не менее, лидер Финляндии выразил удовлетворение тем, что "дискуссия началась", имея в виду требования Анкары к Хельсинки для вступления в НАТО.

Конкретные даты вероятного присоединения Финляндии к НАТО Ниинистё называть не стал, но назвал маловероятным, что страна сможет войти в блок до сентября, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переоценил сроки возможного присоединения к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции. Политик признал, что был слишком оптимистичен, когда Хельсинки и Стокгольм подавали заявки на членство в НАТО.

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