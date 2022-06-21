В Москве обновили Сад памяти ученых

Там появились новые аллеи

В Москве в преддверии Дня начала Великой Отечественной войны новые аллеи разбили в уникальном "Саду памяти учёных" - он единственный в России.

Яблони и гортензии увековечивают труд представителей науки, которые приближали Победу над немецкими захватчиками. В мероприятии приняли участие волонтёры, академики, руководители крупных корпораций. Международная акция "Сад памяти" проходит третий год подряд. Она уже охватила всю страну и вышла за ее пределы. Это проект, в рамках которого ежегодно высаживают 27 миллионов деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны.

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