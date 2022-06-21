Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артема Ковынева

У мальчика - острый билинейный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырнадцатилетнего Артёма Ковынёва из Волгоградской области.

У мальчика - рак, острый билинейный лейкоз. Ситуация осложняется тем, что сейчас Артем фактически не может ходить. На фоне болезни у него случилось кровоизлияние в позвоночнике, отказали ноги. В настоящее время он проходит лечение в онкоцентре имени Блохина в Москве. Чтобы справиться с осложнениями и поставить мальчика на ноги, необходимы препараты стоимостью больше шести миллионов рублей.

Для семьи Артема, в которой еще трое детей, это совершенно неподъёмная сумма. Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Эти несколько робких, неуверенных шагов - с ходунками, по палате - для Артёма на самом деле - большая победа. Совсем недавно он был прикован к постели.

"Было так, что я вообще лежал на кровати, не мог двинуться, ничего, сесть даже. Вот до этого уровня вообще ничего не ощущал, — показывает Артем, — сейчас уже начинает всё возвращаться".

До четырнадцати лет Артём Ковынёв из хутора "Горная поляна" никогда не жаловался на здоровье. Спортсмен, занимался футболом, волейболом, настольным теннисом, выигрывал соревнования. Вся его большая семья, в которой четверо детей, живет в сельской местности. Свой дом, огород. Артем всегда был главным помощником. Болезнь началась внезапно - поднялась температура, открылось сильное кровотечение из носа.

"Мне к вечеру стало очень плохо, мы поехали в больницу, там у меня взяли кровь и сказали, что лейкоз", - рассказал мальчик.

Лечился сначала в Волгограде. Там после пункции - по невыясненным пока причинам - у Артема произошло кровоизлияние в позвоночнике. Абсолютно пропала чувствительность в нижней части тела.

"И так для нас был шок, что он заболел такой страшной болезнью, а когда еще и ноги у него отказали - тогда вообще", - признается папа мальчика Дмитрий.

Надежда - победить болезнь, встать на ноги - появилась на лечении в Москве, в онкоцентре имени Блохина. Здесь Артем уже семь месяцев - перенес несколько курсов высокодозной химиотерапии и операцию по трансплантации костного мозга. Донором стал папа. Все эти месяцы он находится рядом. Мама осталась дома, занимается другими детьми, младшему из которых всего семь месяцев. А отец ухаживает за Артемом.

"Очень тяжело было. Пересадка - тяжело переносил. И не ходит, и есть не мог и пить", - говорит папа Артема.

После операции казалось, что лейкоз отступил, стала восстанавливаться чувствительность ног, Артем занимался с врачами-реабилитологами, учился передвигаться с помощью ходунков. Но возникло новое осложнение, связанное с поражением печени.

"Печень у нас изначально была нездоровая, скажем так, есть генетическое заболевание в виде синдрома Жильбера, подтвержденного генетически, вот, и естественно, нам всё это очень сильно ухудшает прогнозы со стороны даже не самого основного заболевания, а со стороны осложнений после трансплантации", - рассказала Ирина Костарева, врач-детский онколог отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Но и с этим справиться можно, считают врачи. "Есть препараты, которые помогают нам с этим бороться, единственный в своем роде препарат, который действует на это осложнение, нет аналогов у него, к сожалению, в мире", - заявила Костарева.

Врачи говорят - сейчас у Артема положительная динамика, есть все шансы на выздоровление. Препараты "Тепадин" и "Дефителио" жизненно необходимы, чтобы справиться с осложнениями и предотвратить новые. Терапию необходимо начать как можно скорее, чтобы не оказались напрасны месяцы тяжелой борьбы за жизнь. Вот только стоимость лекарств - больше шести миллионов. Для многодетной семьи из Волгоградской области - просто астрономическая сумма.

"Я сейчас здесь нахожусь в данный момент и не работаю. Но даже если бы работал, такую сумму большую не собрать", - говорит Дмитрий.

Артём - очень терпеливый и мужественный. За эти месяцы сильно повзрослел. Часто вот так сидит у окна в палате. "Семь месяцев, семь с половиной даже... Не был на улице, свежим воздухом даже не дышал", - сказал мальчик.

Он, конечно, мечтает о глотке свежего воздуха, о первой прогулке, о том, как выздоровеет, вернется домой к любимой семье. И каждый сейчас может помочь ему осуществить эту мечту.

Лечение Артёма нельзя откладывать. Препараты нужны как можно быстрее. Помочь просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артема Ковынева, программа 1430

Юлия Богоманшина, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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