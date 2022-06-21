В результате наводнения и оползней пострадали около полумиллиона человек

В Китае ликвидируют последствия сильнейших за полвека ливней, которые повлекли за собой масштабное наводнение. Реки вышли из берегов. Грязные потоки воды буквально сносят всё на своём пути.

Так выглядят города на юге Китая спустя неделю проливных дождей – самых сильных за последние 60 лет. В результате наводнения и оползней пострадали около полумиллиона человек.

Уровень воды в третьей по величине реке Поднебесной – Чжуцзян - поднялся так, что в одной только провинции Гуандун разрушено почти 2000 домов, вода буквально смывает на своём пути: мосты, дороги и дамбы. Ущерб уже сейчас оценивают в четверть миллиарда долларов. Около 180 тысяч человек эвакуированы.

Похожая ситуация ещё в 6 регионах, в том числе в Гуанчжоу – крупнейшей торгово-промышленной и самой густонаселённой области Китая. Хотя к сезону дождей тут готовятся каждый год.

"Уже 20 лет прошло с тех пор, как мы начали регулировать уровень воды в Хуаннхэ. Водохранилище Сяоланди сбросило почти два с половиной миллиарда тонн воды, что улучшило паводковую ситуацию", - заявил китайский метеоролог.

Синоптики говорят - ливни будут продолжаться ещё, как минимум, сутки, а потом переместятся на север страны, который сейчас страдает от жары.

Александра Панина, Илья Швырев, "ТВ Центр".

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