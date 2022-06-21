ООН разоблачила авантюру Запада с украинским зерном

По данным организации, зерновых на рынке стало больше, чем в прошлом сезоне

Доверие к зарубежным партнёрам окончательно потеряно. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью корреспонденту американского канала. Речь шла о том, чем грозит Западу поддержка украинского режима, а также о судьбе иностранных наёмников. Двух граждан США недавно задержали под Харьковом, а сегодня стало известно о гибели ещё одного американца.

Широко разрекламированный эксклюзив NBC - интервью высокопоставленного представителя Кремля - вышло с купюрами. Беседа длилась около часа, но в эфир попало всего несколько минут. Какие высказывания Дмитрия Пескова нельзя слышать американскому зрителю и почему, остаётся загадкой. Зато аудитории рассказали о возможной судьбе двух наёмников, бывших военнослужащих армии США. Оба попали в плен под Харьковом.

"Это "солдаты удачи". Они участвовали в незаконной деятельности на Украине и стреляли в российских военных, угрожали их жизням и должны понести ответственность за те преступления, которые совершили. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Наёмников из Британии и Марокко суд ДНР приговорил к смертной казни. Гарантий, что американцев не постигнет та же участь, нет. Госдеп рекомендовал своим гражданам не воевать на Украине, но, как оказалось, поздно спохватился. Сегодня пришло сообщение о втором погибшем американце. На экономическом фронте Запад тоже несёт потери. "Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сообщил Песков.

Россия успешно занимается импортозамещением, а развязанная Западом санкционная война всё сильнее бьёт по нему самому. Корреспондент Los Angeles Times съездил в Италию и с удивлением обнаружил, что цены на бензин там ещё выше, чем в США. Как и стоимость газа, а вместе с ним и коммунальных услуг. То ли ещё будет. Власти нескольких стран ЕС сообщили, что ситуация в энергетике может скоро ухудшиться, нельзя гарантировать заполнение газовых хранилищ к зиме.

"Экономическая боль создает политические проблемы для европейских правительств, которые присоединились к возглавляемой США кампании санкций против России. У всех усталость от Украины", - диагностировали в LA Times.

Авантюру Запада с украинским зерном невольно разоблачила ООН. Она опубликовала данные о мировом производстве сельхозкультур. Оказалось, что зерновых на рынке стало больше, чем в прошлом сезоне. Растут объёмы закупок и запасов в хранилищах. На этом фоне фейк о том, что Россия якобы мешает вывозить продукцию из Украины и подталкивает планету к голоду, кажется особенно нелепым. Но цены на крупу в магазинах всё равно растут. Кто на самом деле виноват, рассказали в МИД России.

"В вопросе реальности потенциального голода эксперты всё больше склоняются к пессимистическому сценарию. Они полагают, многие народы пострадают, ещё больше – обеднеют. И винить в этом нужно западные режимы, выступающие в роли провокаторов и разорителей", - объяснила представитель МИД Мария Захарова.

В Великобритании сегодня стартует крупная забастовка - самая масштабная за три десятилетия. Начнут железнодорожники. Они не согласны с планами руководства сократить штат и заморозить рост зарплат. Потом к ним могут присоединиться специалисты других профессий. Акция грозит перерасти во всеобщую.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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