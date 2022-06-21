Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды

Бойцы получили ордена и медали

Ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством", а также за "За отвагу". Российским военнослужащим Воздушно-десантных войск передали государственные награды. Их вручил Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский. Бойцы самоотверженно и с честью выполняют боевые задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Каждому бойцу командующий Воздушно-десантными силами России лично жмёт руку. Они новые герои страны.

"Медаль Ордена за организацию ведения воздушной разведки, в ходе которой была поражена артиллерия противника. Очень горд, что Родина оценила мой поступок", - заявил Игорь, начальник службы БПЛА соединения ВДВ.

Не меньший подвиг - спасти сослуживцев, рискуя собственной жизнью. Здесь каждый готов подставить другому плечо. Заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты эвакуировал людей с понтона под минометным обстрелом и увел из-под огня целую бригаду.

"Запустили машину, подобрались поближе к понтонной переправе, загрузил 15 человек, после чего отправил машину обратно на берег, а сам остался с раненым. Дотащил его до острова, моя машина вернулась обратно за мной", - рассказал Арсен, заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты.

А кто-то отличился тем, что сохранил военную технику. Беспилотник "Орлан-10" уже возвращался на базу после проведения разведки, но тут начался обстрел.

"Я во время артобстрела его посадил на поле и вытащил его из-под обстрела минометного. Хранил технику в исправном состоянии, после вернулся обратно в подразделение, там были переданы разведданные, в результате которых наша артиллерия подавила националистов ВСУ", - сообщил Евгений, старший техник роты БПЛА.

Каждый день тысячи наших военных совершают подвиги. Экипаж боевой машины пехоты под командованием сержанта Дениса Бовкуна во время освобождения населенного пункта обнаружил в заброшенном здании группу украинских военных. Машину сержанта подбили, сам он получил контузию, но не сдался - спас раненых товарищей и ликвидировал пятерых националистов.

Сержант Станислав Письмарёв также обнаружил засаду на территории заброшенного завода. Уничтожил 9 машин противника. С большими потерями неонацисты сложили оружие и сдались в плен.

Старший сержант Константин Руденко во время сопровождения колонны заметил группу из 15 диверсантов и вступил с ними в бой. В результате враг был уничтожен, а наши бойцы не понесли потерь.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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