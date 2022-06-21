Последние данные о ходе специальной военной операции на 21 июня

Украинская армия продолжает обстреливать Донецк

Утром украинские войска возобновили обстрелы Донбасса. Под огнём - Донецк и другие населённые пункты. Накануне в результате атаки на ДНР пострадали 11 человек, включая ребёнка. Раненые есть и в Луганской Народной республике. В ответ российские вооружённые силы наносят высокоточные удары по военным объектам ВСУ при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В нашем Минобороны рассказали и о новой провокации, которую готовят националисты.

После команды с пункта управления расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" для развертывания в боевое положение требуются считанные минуты: остановка в заданной точке, снятие маскировки, введение координат цели, пуск. Удары высокоточными ракетами наносят по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Цель поражена. Расчеты оперативно перебазируются в точку следующего залпа.

"Ракетный комплекс "Искандер" оперативен, мобилен, быстр и точен. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки, поэтому для беспилотных летательных аппаратов, а также спутников мы остаемся незамеченными", - говорит начальник расчета Роман.

Одним из ударов уничтожены машины подвоза боеприпасов 59 бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай в Николаевской области. Российские ракетные комплексы и ствольная артиллерия также продолжают обеспечивать огневую поддержку наступления союзных войск на Северодонецком и Лисичанском направлениях.

"Наши подразделения совместно с подразделениями российской армии продвигаются вперед. Некоторые населённые пункты в том направлении уже зачищены. Наши войска продвигаются дальше вглубь. Уже есть успехи на некоторых участках: мы уже можем видеть без специальных оптических приборов город Лисичанск", - говорит официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Тактика украинских националистов остается неизменной - позиции они оборудуют в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. И постоянно пытаются при помощи западных кураторов, организовать фейковые сообщения о неизбирательных ударах российских войск по населенным пунктам. По данным Национального центра управления обороной, очередную провокацию ВСУ подготовили в районе Харькова, развернув артбатарею, которая обстреливает город. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы "убийствах русскими мирных жителей".

Накануне вечером националисты снова нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку. Под огнем оказались Красногвардейский и Ленинский районы, а также микрорайон Азотный. Один из снарядов упал на привокзальной площади. На этот раз никто не пострадал. А вот в Луганской республике в результате удара комплекса "Точка-У" по Зимогорью ранение получила женщина. Ну а в освобожденных районах Украины налаживается мирная жизнь.

В Херсонской области российские военные связисты завершили восстановление и перенастройку последней из семи телевышек. Теперь жители региона могут смотреть 24 российских канала.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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