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Глава Минтруда: напряжение на рынке труда постепенно начинает нарастать

10:37
  • вторник
  • 21 июня 2022

Ситуация осложнилась с июня

Министр труда Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил об увеличении числа безработных в России.

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"В России наблюдается рост числа безработных, регистрируемых в центрах занятости", - сказал глава Минтруда (цитата по "Интерфаксу").

Он уточнил, что ситуация осложнилась с июня.

"В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает нарастать", - отметил Котяков.

По его словам, ключевым фактором является уход с российского рынка ряда иностранных компаний.

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