Двое москвичей стали дипломантами конкурса "Гринландия"

Всего в конкурсе приняли участие 22 москвича

В песенно-поэтическом конкурсе "Гринландия" в этом году приняли участие 22 представителя из Москвы. Двое из них стали дипломантами в номинациях "Своих Россия не бросает" и "Поэт".

С 1 июня на сайте фестиваля стартовало голосование за "Народного победителя" конкурса, которого выберут из числа дипломантов. Лауреаты и победитель получат возможность выйти на одну из фестивальных сцен.

Фестиваль авторской песни "Гринландия" пройдет 14-17 июля в очном формате в селе Башарово Кировской области. В нем примут участие Олег Газманов, Сергей Трофимов и поэт-песенник Александр Шаганов.

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