Минск опроверг задержку оплаты российского газа

Платежи поступают своевременно, заверили в Белоруссии

Появившаяся в отдельных Telegram-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в министерстве энергетики Белоруссии.

Согласно заявлению в официальном Telegram ведомства, по данным на 20 июня газоснабжающими организациями Белоруссии обеспечены расчеты с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за газ, поставленный в январе-мае 2022 года.

Расчету осуществляются в соответствии с контрактными сроками и в полном объеме, подчеркнули в Минске. Там также напомнили, что с 1 апреля расчеты за поставляемый в Белоруссию природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что переход на рубли в расчетах за газ между Москвой и Минском минимизирует негативные влияния санкций для Белоруссии. Цены на поставляемое из России голубое топливо для белорусских потребителей сохранятся самые благоприятные.

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