ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск опроверг задержку оплаты российского газа

11:19
  • вторник
  • 21 июня 2022

Платежи поступают своевременно, заверили в Белоруссии

Появившаяся в отдельных Telegram-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в министерстве энергетики Белоруссии.
Белоруссия с апреля перешла на рубли в расчетах за газ

Согласно заявлению в официальном Telegram ведомства, по данным на 20 июня газоснабжающими организациями Белоруссии обеспечены расчеты с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за газ, поставленный в январе-мае 2022 года.

Расчету осуществляются в соответствии с контрактными сроками и в полном объеме, подчеркнули в Минске. Там также напомнили, что с 1 апреля расчеты за поставляемый в Белоруссию природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что переход на рубли в расчетах за газ между Москвой и Минском минимизирует негативные влияния санкций для Белоруссии. Цены на поставляемое из России голубое топливо для белорусских потребителей сохранятся самые благоприятные.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.