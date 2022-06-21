Минздрав изменил рекомендации по вакцинации от коронавируса

В них включена назальная вакцина

Назальную вакцину включили во временные рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

В ведомстве уточнили, что был актуализирован перечень рекомендуемых вакцин от COVID-19 с учетом выхода новых препаратов и вакцин с дополнительным способом введения — интраназальным, сообщает ТАСС.

Препарат был зарегистрирован Минздравом 1 апреля. Вакцину вводят при помощи насадки-распылителя в носовую полость: два компонента с интервалом три недели. Использоваться она будет как дополнительная защита населения из групп риска.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции станет доступна, когда для ее введения появятся одноразовые насадки.

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