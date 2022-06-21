С коронавирусом в России госпитализирован еще 1501 человек

Выявлено 2500 случаев

За сутки в России госпитализирован 1501 больной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2500 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 146 человек, из них госпитализированы 115 пациентов.

Выздоровели за сутки 3440 человек. Скончались 60 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18403427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380577 летальных исходов и 17828837 выписанных.

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