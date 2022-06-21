ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон отказался принимать отставку правительства

11:15
  • вторник
  • 21 июня 2022

Президент Франции намерен провести встречу с лидерами политических партий

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьер-министра страны, передает канал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Реакция на результаты парламентских выборов во Франции

Уточняется, что, по словам Макрона, "правительство должно продолжать выполнять свои задачи". В ближайшее время президент намерен провести встречу с лидерами политических партий.

Ранее во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание. Партия Макрона "Возрождение" не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента - блок получил 245 из 577 мандатов. Второе место занял "Новый народный экологический и социальный союз", третье - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Борн сразу после выборов заявила, что итоги голосования создают угрозу для страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.