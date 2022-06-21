Макрон отказался принимать отставку правительства

Президент Франции намерен провести встречу с лидерами политических партий

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьер-министра страны, передает канал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что, по словам Макрона, "правительство должно продолжать выполнять свои задачи". В ближайшее время президент намерен провести встречу с лидерами политических партий.

Ранее во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание. Партия Макрона "Возрождение" не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента - блок получил 245 из 577 мандатов. Второе место занял "Новый народный экологический и социальный союз", третье - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Борн сразу после выборов заявила, что итоги голосования создают угрозу для страны.

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